Foto: Beeken

Garrel (den). Zu einem Fahrzeugbrand rückte die Freiwillige Feuerwehr Garrel am Donnerstagvormittag aus. Am Brockenweg stand ein Heu-Einstreuer in Brand. Der Fahrer befuhr mit seinem Gespann den Brockenweg und sah, wie plötzlich Flammen aus seinem Anhänger hervorkamen. Umgehend rief er die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 24 Kameraden ausrückte. Mit Hilfe von Wasser und Schaum hatten sie das Feuer schnell unter Kontrolle.