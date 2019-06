Musikverein begleitet seit 100 Jahren Prozession

Zeitungsbericht: Kurz nach der ersten Teilnahme an der Fronleichnamsprozessen 1919 kam es zur Gründung des Musikvereins Garrel. Foto: © Heimatverein

Von Hubert Looschen



Garrel. Garrels nächste Fronleichnamsprozession wird zwei Besonderheiten haben: Zum einen führt sie über die Kirmesmeile, zum anderen ist der Musikverein zum 100. Mal dabei. Am 19. Juni 1919 fand die Prozession noch am ursprünglichen Festtag statt. In diesem Jahr wird Fronleichnam am 20. Juni gefeiert. Da das kirchliche Fest in Niedersachsen nicht als Feiertag begangen wird, wurde die Prozession schon vor Jahren auf den folgenden Sonntag verlegt – und das ist in diesem Jahr der Kirmessonntag.