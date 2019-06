Nach dem Pfingstbaum ist vor der Party

Die katholische Landjugendbewegung (KLJB) Nikolausdorf lädt morgen Abend ab 20 Uhr zum Pfingstball ein

Fleißiges Team: Die katholische Landjugendbewegung (KLJB) Nikolausdorf ist mitten in den Aufbauarbeiten für den Pfingstball am Sonntag. Foto: Vanessa Meyer

Von Vanessa Meyer



Nikolausdorf. Mitten in den Vorbereitungen für ihre Party am Sonntag, 9. Juni, ist die Landjugend Nikolausdorf zurzeit. Der alljährliche Pfingstball soll auch in diesem Jahr ein Erfolg werden. Um das zu schaffen, packen viele Mitglieder mit an. Die Premiere des Pfingstballes am Ginsterweg stieg vor 16 Jahren. Zuvor fand die Fete abwechselnd jeweils in einer Scheune in der Peterstraße und in der Südstraße statt.