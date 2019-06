Sportmädels sind seit Jugendtagen ein Team

Vor dem Lauf: Heike Wendeln (rechts) spornt gemeinsam mit Lauftrainer Andre Meyer (links) die Gruppe an. Foto: V. Meyer

Von Vanessa Meyer



Garrel. Acht Frauen, zwei Töchter, ein Sohn und ein Ziel: Sie wollen den Zehn-Kilometerlauf schaffen. Rund um die Talsperre soll es gehen. Sie alle kommen aus der Gemeinde Garrel. Sportlich unterwegs sind sie schon seit 29 Jahren. Ein Teil der heute fast 20-köpfigen Gruppe war bereits in den 90er-Jahren Mitglied der DJK Beverbruch, sie tanzten Jazz gemeinsam auf Meisterschaften und Wettbewerben.



Nachdem Heike Wendeln als Kursleiterin eine Ausbildung zur Aerobictanzlehrerin gemacht hatte, änderte sich die Sportrichtung. Liebevoll nennt sie ihre Frauensportgruppe „meine Sportmädels“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.