Harley-Fahrer schleudert über Auto

Foto: Polizei

Petersfeld (erk). Glimpflich ist am Sonntag gegen 13 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 72 in Petersfeld ausgegangen, an dem ein Motorradfahrer beteiligt war. Der Ibbenbührener war in Richtung Friesoythe unterwegs, als vor ihm Autos hielten. Der Fahrer des ersten Wagens wollte nach links abbiegen und zwei weitere Autos hielten dahinter. Das erkannte der 33-Jährige zu spät und fuhr mit seiner Harley Davidson auf. Der Mann schleuderte über die Maschine, pralle auf das Dach des letzten Autos und landete schließlich davor. Er konnte selber aufstehen und zog sich den Helm vom Kopf. Sicherheitshalber wurde er ins Krankenhaus gebracht.