Dritte und letzte Aufnahme ist im Kasten

Aufnahme läuft: Während der Produktion herrschte absolute Stille in der Garreler Turnhalle. Aufgezeichnet wurden immer Sequenzen über zehn Takte. Foto: dpa

Von Sandra Hoff



Garrel. Dreimal wurde die Garreler Turnhalle bereits in ein Tonstudio verwandelt. Jetzt hat der Musikverein Garrel alle Aufnahmen im Kasten. Passend zum 100-jährigen Bestehen, das der Verein 2020 in Verbindung mit dem Kreismusikfest an Christi Himmelfahrt (20./21. Mai) feiert, soll zu Weihnachten 2019 eine CD erhältlich sein. Bereits im November 2017 startete die Produktion, die im Mai 2018 fortgeführt und jetzt fertiggestellt wurde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.