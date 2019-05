Fleißige Hände packen fürs Gemeinwohl an

Neuer Eingangsbereich: Mitglieder des Schützenvereins entfernten die alten Fliesen vor der Gedächtniskapelle auf dem Garreler Friedhof, stabilisierten den Untergrund, verlegten neue Platten und schufen eine Rampe für Rollstuhlfahrer. Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Garrel. 160000 Jugendliche beteiligten sich deutschlandweit laut Leitungsgremium an der Aktion „72 Stunden – Uns schickt der Himmel“. Aufgerufen waren nicht nur die Landjugenden, auch andere Vereine und Gruppen setzten sich ein. In Garrel engagierten sich die Schützen, die Kolpingsfamilie und die Landjugend.



Die Kolpingsfamilie hatte ihre Aktion zwar nicht offiziell angemeldet, dennoch waren etliche Vereinsmitglieder 72 Stunden aktiv. Der Arbeitseinsatz galt dem Vereins- und Freizeitzentrum Pastorenbusch. Garrels Schützen fühlen sich dem Gedenken der Verstorbenen beider Weltkriege verpflichtet. Etwa 20 Jugendliche und junge Erwachsene der Katholischen Landjugend (KLJB) opferten ihr freies Wochenende und packten mit an.