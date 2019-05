Warum Anton Otten sterben musste

Vertieft: Dr. Ingo Harms (rechts) zeigt Günter Buschenlange und Maria Blömer Ergebnisse seiner Forschungen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Maria Blömer hat jetzt endlich Gewissheit. Jahrelang hat sie sich gefragt, was aus ihrem Onkel geworden ist. Der Oldenburger Medizinhistoriker Dr. Ingo Harms konnte Aufklärung leisten: Anton Otten ist im Januar 1945 in der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen an einer Lungenentzündung gestorben. Zumindest laut offizieller Krankenakte. Die Wahrheit sieht anders aus. Grausam. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.