Pflegekammer: Chance oder Zwang?

Stellten sich den Fragen: CDU-Landtagsabgeordneter Karl-Heinz Bley (von links), Kammerpräsidentin Sandra Mehmecke und Sprecher der CDU im niedersächsischen Landtag, Volker Meyer. Foto: Sandra Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Der Sturm der Empörung über die seit August 2018 errichtete Pflegekammer Niedersachsen reißt nicht ab. Ausläufer davon bekamen jetzt auch der hiesige CDU-Landtagsabgeordnete Karl-Heinz Bley, der sozialpolitische Sprecher der CDU im niedersächsischen Landtag, Volker Meyer, und die Präsidentin der Pflegekammer Niedersachsen, Sandra Mehmecke, zu spüren. Bley hatte zu einer Informationsveranstalung in das Garreler Café und Restaurant „Zum Elch" geladen.