Randale in Garrel: Polizei sucht Zeugen

Symbolfoto: dpa

Garrel (mab). Die Polizei sucht Zeugen für mehrere Vorfälle in Garrel. Am Freitagmorgen entdeckte ein Landwirt, dass offenbar in der Nacht zuvor bislang Unbekannte aus blinder Zerstörungswut in seiner Scheune randaliert haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sind mehrere Täter zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, durch ein offenes Fenster in die Scheune an der Straße Am Auetal eingedrungen. Sie warfen dort gelagerte Strohballen herum, zerstörten eine Lampe und beschädigten offenbar mutwillig mehrere Gegenstände. Obendrein sollen sie versucht haben, in der Scheune ein Lagerfeuer anzuzünden. Die Polizei vermutet, dass dieselben Täter in direkter Nähe auch noch ein Toilettenhäuschen in Brand gesetzt haben.



Sachschaden entstand außerdem beim Einbruch in einer Garreler Vereinsheim in der Straße Im Katzenberg. Wann genau der Einbruch passierte, ist noch unklar. Als möglichen Tatzeitraum nennt die Polizei Dienstagmittag bis Samstagmittag - der Einbruch wurde erst zu diesem Zeitpunkt entdeckt. Offenbar wollten die Einbrecher erst ein Fenster aufhebeln. Als das misslang, schlugen sie die Scheibe ein. Ob die Täter auch etwas gestohlen haben, ist noch unklar.



Zu beiden Vorfällen werden nun Zeugen gesucht. Hinweise an die Polizei in Garrel unter 04474/310.