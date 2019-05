91-Jährige erinnert sich an Kriegszeit

Mit 13 Jahren kam Christa Lokenberg 1941 nach Garrel

1941: Christa Lokenberg steht mit ihrem Bruder Walther vor dem Erker des Lehrerhauses Kalvelage.

Von Sandra Hoff und Vanessa Meyer



Garrel. Christa Lokenberg war gerade mal 13 Jahre alt, als sie zusammen mit ihrem neunjährigen Bruder Walther mitten im Zweiten Weltkrieg ihren Heimatort Ellenstedt verlassen und nach Garrel in die St-Johannes-Straße ziehen musste. Heute ist Christa Lokenberg 91 Jahre alt. An die Zeit in den 1940er Jahren erinnert sie sich aber noch, als läge sie gerade mal einige Wochen zurück.