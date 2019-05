BVV lädt ein: „Reinschauen und mitmachen“

Arbeitskreis: (von links) Heini Grave, Franz-Josef Werner, Heini Gerdes, Ansgar Wilke, Josef Wilken, Antje Niemöller, Nils Tönnies, Thomas Hahnheiser, Karina Deddens, Manfred Jansen und Hubert Meyer-Rohen. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Varrelbusch. Sportlich feiern: Zum 90. Geburtstag hat der BV Varrelbusch ein Festwochenende von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Juni, geplant. Einen entsprechenden Flyer mit den Angeboten hat der Arbeitskreis des Vereins jetzt veröffentlicht.



Los geht es am Freitag um 19 Uhr im Waldstadion mit einem Spiel zwischen der ersten Herrenmannschaft und einer Auswahl an ehemaligen Spielern. Im Idealfall könnte die erste Herren dann als Aufsteiger auflaufen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.