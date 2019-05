Unfall in Garrel: Drei Schwerverletzte

Symbolfoto: Bänsch

Garrel (mab). Bei einem Unfall in Garrel sind am Samstagnachmittag zwei Autofahrer und eine Beifahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, passierte der Unfall gegen 16.40 Uhr auf der Kreuzung der Garreler Straße mit der Lindenallee.



Ein 21-Jähriger aus Emstek bog dort nach links in Richtung Falkenberg ab und übersah dabei offenbar das entgegenkommende Auto eines 25-Jährigen aus Cappeln. Beide Autos stießen frontal zusammen. Die Fahrer und die 20-jähriger Beifahrerin des Emstekers mussten mit schweren Verletzung ärztlich behandelt werden. An den beiden Autos entstand Totalschaden.