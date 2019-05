Betrunkener Garreler flieht vor Polizei

Symbolfoto: dpa

Garrel (mab). Samstagmorgen, 3 Uhr in Garrel: Es ist noch stockdunkel, als den Streifenbeamten ein Radfahrer aufgefallen ist. Der 29-Jährige hatte nicht das Licht an seinem Fahrrad eingeschaltet. Grund genug für eine Verkehrskontrolle. Doch soweit kam es (zunächst) nicht.



Der 29-Jährige trat ordentlich in die Pedale und wollte sich vom Streifenwagen absetzen. Das klappte nicht wirklich: In der Pfarrer-Landgraf-Straße stieg der Garreler vom Rad, warf es zur Seite und versuchte nun zu Fuß sein Glück. Die Beamten waren aber schneller und konnten den 29-Jährigen stellen.



Da sie sofort den durchdringenden Geruch von Alkohol bemerkten, wurde ein Test am Alkomaten durchgeführt. Der Wert: 3,10 Promille. Dementsprechend wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Weil der 29-Jährige derart betrunken war, brachten ihn die Polizisten sicherheitshalber mit dem Streifenwagen nach Hause. Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hat, darf er mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

