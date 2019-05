Bürgerverein zählt knapp 200 Mitglieder

Engagiert: Andrea Lohmann (von links), Jan Weber, Siglinde Wendeln, Nadine Rolfes, Michael Tapken, Jörg Weddehagge, Andrea Engelmann, Wolfgang Engelmann, Rainer Engelmann und Stefan Willenborg. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Nikolausdorf. Knapp 200 Mitglieder zählt der vor zwei Jahren gegründete Bürgerverein „Wir in Nikolausdorf“ (WIN) bereits. Das sei schon beachtlich, sagte Vorsitzender Wolfgang Engelmann am Donnerstagabend auf der Generalversammlung im Nikolausdorfer Pfarrheim. Trotzdem forderte er die Anwesenden auf, Werbung bei Nachbarn, Freunden und Verwandten für den Verein zu machen. „Je mehr Mitglieder wir haben, desto gewichtiger ist unsere Stimme gegenüber der Gemeinde Garrel“, betonte er. Einstimmig wählten die anwesenden Mitglieder Michael Tapken als dritten Vorsitzenden in den Vorstand, Stefan Willenborg wird Beisitzer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.