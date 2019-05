Seit 25 Jahren die zweite Heimat für Kinder

Aufgeregt: Die Jungen und Mädchen des Barbara-Kindergartens freuen sich auf das Jubiläum. Foto: Hoff

Von Vanessa Meyer

und Sandra Hoff



Garrel. Wenn Mark Forster, Angela Merkel, Werder Bremen oder auch die EWE Baskets Gratulationsgrüße schicken, kann es sich nur um ein wichtiges Ereignis handeln. Der Barbara-Kindergarten in Garrel feiert am Sonntag, 19. Mai, sein 25-jähriges Bestehen. Schon jetzt fiebern die Kinder dem Tag entgegen.



Gestartet wird um 12.30 Uhr mit einer Feierstunde für geladene Gäste, anschließend stehen die Türen allen Besuchern offen. Kinder, Eltern und Erzieher bereiten sich längst auf die Feier vor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

