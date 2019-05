Erika Bohmann sagt nach fast 25 Jahren „Adieu“

Verabschiedung: Paul Horst, Marion Hartmann (von links) undFlorian Böckmann (rechts) bedankten sich bei Erika Bohmann (zweite von rechts) für ihren unermüdlichen Einsatz. Foto: ©Kirchengemeinde Garrel

Von Sandra Hoff



Garrel. 46 Jahre lang war Erika Bohmann das Gesicht und das Herz der Katholischen Bücherei Garrel, fast 25 Jahre davon als Leiterin. Mehrere Umbauten und Umzüge fielen in ihre Amtszeit. Jetzt wurde sie offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Ganz ohne Bücherei geht es für die Garrelerin aber doch nicht. „Ich bleibe dem Team erhalten, ich helfe in der Ausleihe ehrenamtlich weiter aus“, sagt Erika Bohmann und ergänzt: „Sonst würde mir auch etwas fehlen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.