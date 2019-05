Bankenehe: Ein Partner sagt schon mal „Ja“

Raiffeisenbank Garrel: 83,8 Prozent der Mitglieder stimmen für die Fusion mit der Volksbank Cloppenburg

Glücklich über das Ergebnis: Vorstand Ludger Ostermann (von links), Dr. Clemens Hackstedt. August Behrens, Heinz Otten (alle drei: Aufsichtsrat) und Vorstand Rainer Herbers. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Getreu dem Werbeslogan haben die Mitglieder der Raiffeisenbank Garrel während der Generalversammlung am Montagabend im Gasthaus „Zum Schäfer“ den Weg für die Fusion mit der Volksbank Cloppenburg frei gemacht. Der Verschmelzungsvertrag wurde mit einer Zustimmung von 83,8 Prozent angenommen. 238 der 297 (davon 64 mit entsprechender Vollmacht) Mitglieder stimmten bei 13 Enthaltungen für die Zusammenlegung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.