Branche will die Probleme selber lösen

Neues Führungsduo: Uwe Bartels (2. von rechts) und Reinhard Vossmann (links) leiten das Agrar- und Ernährungsforums. Zusammen mit Gastgeber Peter Fleming (rechts) begrüßten sie Staatssekretär Dr. Hermann Onko Aeikens in Garrel. Foto: Ruth Overberg/aef

Von Georg Meyer



Garrel. Uwe Bartels bleibt Vorsitzender des Agrar- und Ernährungsforums Oldenburger Münsterland (AEF). Auf der Mitgliederversammlung in Garrel wurde der ehemalige niedersächsische Landwirtschafsminister einstimmig in seinem Amt bestätigt, das er seit 2012 ausübt. Das Forum versteht sich als Sprachrohr der Agrar- und Ernährungsbranche in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta.



Uwe Bartels wies auf die hohen politischen Herausforderungen für die Branche hin. Der Druck sei enorm, sagte der ehemalige Vechtaer Bürgermeister. Dazu zählt Bartels die Nährstoffproblematik, die Niedrigpreispolitik, Billigimporte aus dem Ausland sowie die zunehmende Kritik der Gesellschaft an der modernen Nutztierhaltung.