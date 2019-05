Radfahrer verstirbt nach Unfall

Foto: Theo Hinrichs

Garrel (th). Ein 29-jähriger Mann ist am 1. Mai nach einem Unfall in Garrel verstorben. Wie die Polizei mitteilt, war der Garreler gegen 16.20 Uhr zusammen mit einem 28-Jährigen auf dem Radweg der Petersfelder Straße in Richtung Garrel unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 28-Jährige mit seinem E-Bike, gefolgt von dem 29-Jährigen, plötzlich auf die Straße.



Eine 62-jährige Garrelerin, die mit ihrem VW Jetta in Richtung Thüle unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, auf dem Weg dorthin erlag er seinen Verletzungen. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Am Unfallort waren auch Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz.