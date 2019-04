Letztes Teilstück wird ab Freitag ausgebaut

Baustart am 3. Mai: Bürgermeister Andreas Bartels (links) und Bauamtsleiter Ewald Bley verweisen auf das letzte Teilstück der Verbindungsstrecke, das ab Freitag fertiggestellt wird. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff

Garrel. Die Verbindungsstrecke zwischen der Böseler Straße bis zur Varrelbuscher Straße in Garrel soll vor allem eins: den innerörtlichen Verkehr in Garrel entlasten und die Verkehrssicherheit erhöhen. Ein Großteil der Fahrbahn wurde bereits auf eine Breite von 6,25 Metern ausgebaut. Am Freitag, 3. Mai, fällt der Startschuss für den letzten Abschnitt, für das Teilstück der Straßen Im Zuckergrund und Im Karspohl – abgehend von der Petersfelder Straße über die kreuzende Thüler Straße bis auf die Kaiforter Straße. „Damit beenden wir ein Bauvorhaben, dessen Planung bereits vor mehr als zehn Jahren seinen Start gefunden hat“, sagt Bürgermeister Andreas Bartels. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.