Feuer in Lagerhalle: Feuerwehr Garrel verhindert Großbrand

Foto: nonstopnews

Garrel (mt). Das hätte schlimmer ausgehen können: Am Samstagabend musste die Feuerwehr Garrel zu einem Feuer in einer Lagerhalle an der Kaiforter Straße ausrücken, weil ein Haufen Unrat in der anliegenden Holzhalle gebrannt hatte. Weil das Gerätehaus der Garreler Wehr schräg gegenüber der Brandstelle lag, war der Anfahrtsweg kurz. Sofort gingen mehrere Atemschutztrupps in die Halle, der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Flammen hatten, so berichtete Einsatzleiter Michael Schaub später, zum Glück noch nicht auf die hölzerne Fassade übergegriffen. Sonst hätte es vermutlich ein größeres Feuer gegeben, das sich auf die zweite direkt angrenzende Halle und ein Mietshaus hätte ausbreiten können. Die Brandursache ist noch unklar.