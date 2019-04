Wohnzimmer wird zur Bühne

Garreler Kunst- und Kulturkreis veranstaltet Konzert im Hause von Aschwege

Wohnzimmerkonzert: Die Musiker um Malte Buschenlange (rechts) treten in Garrel auf. Foto: © KKK

Garrel (mt). Kammermusik bezeichnete früher Musik, die für die fürstliche Kammer bestimmt war, für einen kleinen Rahmen also und nicht für den Kirchenraum. Die Definition triff es heute nicht mehr, wird sie doch auch in größeren Konzertsälen gespielt. Zurück zum Ursprung präsentiert der Kunst- und Kulturkreis (KKK) Garrel am kommenden Sonntag, 28. April, 17 Uhr, ein Wohnzimmerkonzert im Hause von Aschwege.