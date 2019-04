4000 Gäste wollen Spargel genießen

Auftakt für das Oldenburger–Münsterland-Gemeinschaftsessen / Preise im Wert von 40000 Euro werden verlost

Lädt am Freitag, 10. Mai, ein: Das Orgateam des Oldenburger-Münsterland-Spargelessens. „Wir bieten unseren Gästen eine saisonale und regionale Spargelküche, die sich aber auch durchaus von anderen kulinarischen Regionen inspirieren lässt“, hieß es von Seiten der Gastronomen.Foto: Roland Kühn

Von Roland Kühn



Beverbruch. Die Kreisverbände Cloppenburg und Vechta des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Niedersachsen (Dehoga) sowie der Verbund haben am Dienstagabend mit einer festlichen Auftaktveranstaltung zum 24. Oldenburger-Münsterland-Spargelessen am Freitag, 10. Mai, eingeladen. 190 Gäste aus der regionalen Gastronomie, dem öffentlichen Leben und der Politik feierten im Landhotel Witte-König in Garrel-Beverbruch die offizielle Spargel-Saisoneröffnung in der Region.Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

