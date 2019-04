Die Welt versammelt sich bei Bohmann

78-jähriger Garreler versteigert international Briefmarken und Münzen

Lebenswerk unter dem Hammer: Heinrich Bohmann sortiert komplette Sammlungen für die nächste Auktion. Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Garrel. An der Böseler Straße in Garrel ist die ganze Welt zu Hause – allerdings im Miniaturformat. Heinrich Bohmann ist Briefmarkenauktionator, einer von etwa 50 in Deutschland. Vor vier Wochen fand eine Auktion statt. Jetzt ist Abwicklung angesagt. Im Angebot: Marken und Münzen aus vielen Ländern auf der ganzen Welt. Wer bei der Auktion selbst anwesend ist, kann die ersteigerten Briefmarken oder Münzen gleich mit nach Hause nehmen.