Sechs Garreler treffen sich alle drei Wochen zu LAN-Partys /Statt Musik gibt‘s Computerspiele

Hoch konzentriert: Die Clique um David Otten, Daniel Libert und Marvin Meyer spielt „League of Legends“. Foto: V. Meyer

Von Vanessa Meyer



Garrel. Die Stimmung ist gelassen, PCs sind aufgebaut und die erste Runde „League of Legends" (LoL) wird gestartet. Döner und Pizzen stehen schon auf dem Tisch und auch die ersten Energydosen sind bereits geöffnet. Mit einer Party ist das Ganze nicht zu vergleichen. Oder doch?