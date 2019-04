Oldenburger Skandal-Hof wieder eröffnet

Goldschmaus stellt Schlachtbetrieb neu auf

Symbolfoto: dpa

Von Sandra Hoff



Garrel/Oldenburg. Die Goldschmaus-Gruppe hat die im Dezember angekündigte Neuaufstellung des von Tierschützern kritisierten Rinderschlachtbetriebes in Oldenburg abgeschlossen. Das teilte Unternehmenssprecher Gerald Otto gestern mit. 15 Millionen Euro hat das Garreler Unternehmen in den vergangenen Monaten in den Oldenburger Betrieb investiert, den es im vergangenen Jahr zu 100 Prozent in die Goldschmaus-Gruppe integriert hatte.