Petition gegen Schlachthof abgegeben

In Hannover: Jan Pfeifer (rechts) übergibt die Unterschriften an Staatssekretär Rainer Beckedorf und Michaela Dämmrich. Foto: © Deutsches Tierschutzbüro

Garrel/Oldenburg (sho). Das Deutsche Tierschutzbüro hat am Montag eine Petition mit 134789 Unterschriften an Rainer Beckedorf, Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, übergeben. Die Forderung: die Schließung des Oldenburger Skandal-Schlachthofs. Die Tierrechtsorganisation hatte die Petition im November vergangenen Jahres im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von heimlich entstandenem Videomaterial aus dem Schlachthof, das Fälle von extremer Tierquälerei zeigte (MT berichtete). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

