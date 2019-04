Erste Läufer haben sich schon angemeldet

Schneller Nachwuchs: Kräftig angefeuert werden die jüngsten Läufer. Foto: Yvonne Högemann

Von Yvonne Högemann

Garrel. Die 14. Auflage des Garreler Freimarktslaufes steht vor der Tür und für viele ist der 14. September rot im Kalender der Sportveranstaltungen notiert. Beim Orga-Team laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Flyer und Plakate werden in der Region verteilt und die Werbetrommel wieder einmal kräftig gerührt.