Ferienbetreuung in Garrel geht ins zehnte Jahr

Kinder der ersten Stunde zu Besuch

Früher und heute: Lars Olliges (links) und Adrian Schumacher sind Kinder der ersten Stunde. Foto: Osterloh

Von Sandra Hoff und Vanessa Meyer



Garrel. Kinder in den Ferien in die Schule schicken? Was sich fast schon nach einer Strafe anhört, ist für die Jungen und Mädchen, die an der Ferienbetreuung der Gemeinde Garrel in der Grundschule teilnehmen, ein Glücksfall. Während die Jungs beim Kickern gegeneinander antreten, gestalten die Mädchen Servietten-Halter aus Holz oder erstellen bunte Bilder mit Bügelperlen. Aus jeder Ecke ertönt Kinderlachen. Zum zehnten Mal wird die Betreuung in diesem Jahr bereits angeboten.