Varrelbusch: Autofahrerin schwer verletzt

Foto: Hinrichs

Varrelbusch (th). Schwerer Unfall nach missglücktem Überholmanöver auf der B72 am Mittwochmorgen: Eine 54-jährige Frau aus Neuvrees wollte mit ihrem Wagen zwei vor ihr fahrende Autos überholen, als plötzlich ein 45-jähriger Esterweger mit seinem Fahrzeug direkt vor ihr ausscherte, um ebenfalls zu überholen. Die Frau musste ausweichen, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Lkw eines 55-jährigen Böselers. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Vor Ort waren ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens des DRK Cloppenburg. Für die Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße bis etwa 12 Uhr voll gesperrt werden, es bildeten sich kilometerlange Schlangen. Entstandener Schaden: 25.000Euro.