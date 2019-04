Fusion auf Augenhöhe steht kurz bevor

Raiffeisenbank Garrel und Volksbank Cloppenburg werden zur Volks- und Raiffeisenbank Südoldenburg

1897 gegründet: Auch nach der Fusion bleiben beide Standorte erhalten. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cloppenburg. Auf dem Papier ist es eine große Veränderung, in der Praxis werden die Mitglieder der Raiff­eisenbank Garrel von der Fusion mit der Volksbank Cloppenburg kaum etwas spüren. Das versichert Bankvorstand Ludger Ostermann im MT-Gespräch. Am 6. Mai haben die Garreler Mitglieder das Wort, denn dann wird über die Verschmelzung der beiden Kreditinstitute auf der Hauptversammlung abgestimmt. Zwei Tage später folgt das Votum in Cloppenburg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.