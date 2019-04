Zehn Verletzte nach Unfall auf der B72

Pkw gerät im Ampelbereich in Gegenverkehr

Kollision: Die beiden Wagen stießen im Ampelbereich zusammen.Foto: Theo Hinrichs

Petersfeld (th). Zehn Verletzte waren die Folge eines Verkehrsunfalles gestern Nachmittag auf der B72 im Bereich der Ampel in Petersfeld. Nach ersten Erkenntnissen erlitten zwei Personen schwere Verletzungen. Ein Unfallbeteiligter wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.



Vor der Ampel musste ein Pkw, der aus Richtung Cloppenburg kam, anhalten. Dies bemerkte der Fahrer eines nachfolgenden Fahrzeuges zu spät, er wollte ausweichen. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.



Eine Vielzahl an Rettungswagen des DRK wurden zur Unfallstelle beordert, viele Verletzte wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war für einige Stunden voll gesperrt.



Mitglieder des Kriseninterventionsteams kümmerten sich um Beteiligte an der Unfallstelle. Vor Ort war auch die Freiwillige Feuerwehr Garrel, die jedoch nicht eingreifen musste.