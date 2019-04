Foodsharing: Essen retten per Mausklick

Das muss nicht sein: Garreler sollen sich vernetzten, damit weniger Lebensmittel verschwendet werden. Foto: Patrick Pleul/dpa

Von Sandra Hoff



Garrel. Wer kennt es nicht? In der Küche steht noch eine ungeöffnete Flasche Essig. Ein gut gemeintes Geschenk, das im eigenen Haushalt aber keine Verwendung findet. Zu schade, um im Schrank zu versauern, zu schade, um die Flasche wegzuwerfen. Ein klarer Fall für „Foodsharing" (wörtlich „Essen teilen"): Schnell ein Foto machen und ein paar Sätze dazu schreiben. Posten. So funktioniert das Konzept einer Facebook-Gruppe, die das Verschenken oder Tauschen von überflüssigen Lebensmitteln vereinfachen möchte.