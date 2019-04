Stelen rufen im Rathaus zum Frieden auf

Ausstellungseröffnung im Garreler Verwaltungsgebäude

Stehen zusammen für den Frieden ein: Imam Beyazit Koçak (von links), Pfarrer Holger Ossowski, Pfarrer Paul Horst, Bürgermeister Andreas Bartels und Mitinitiator Friedrich Hillen. Foto: Kessens

Von Martin Kessens



Garrel. Als hoffnungsvolle Aktion und als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, den Frieden untereinander zu stiften, bezeichneten die drei Religionsgemeinschaften in Garrel das Projekt „Friedenskulptur“. Die Ausstellung „Die Hoffnung auf Frieden zum Leuchten bringen“ ist vier Wochen lang im Garreler Rathaus zu sehen und wurde am Sonntag vor zahlreichen Gästen eröffnet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.