Zusammenspiel aus Klassik und Moderne

Mit Bravour: Das Ausbildungsorchester überzeugte mit einem Medley der bekanntesten Coldplay-Hits. Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Garrel. In das kollektive Gedächtnis der Garreler habe sich der „Große Zapfenstreich", den der Musikverein Garrel gemeinsam mit dem Feuerwehrspielmannszug Cloppenburg und Garrels Schützen im September gespielt und zelebriert haben, eingebrannt, sagte der Moderator des Frühjahrskonzertes des Musikvereins Garrel, Bernd König. Was für den Zapfenstreich gilt, treffe auch für die Konzerte der Musiker zu. Das Ausbildungsorchester und das Hauptorchester liefen unter der Leitung von Simone Tieke und Helmut Sprenger zur Höchstform auf. Garrels Musiker gehören zur Elite im Landkreis Cloppenburg. Das haben sie am Samstagabend einmal mehr bewiesen. Ein Gradmesser dafür ist auch der Applaus des Publikums.