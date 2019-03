Kinder wollen sich verstanden fühlen

Sandra Strahler

Von Sandra Hoff



Garrel/Oldenburg. Wenn Eltern sich trennen, ist das nicht nur für das Paar selbst, sondern vor allem für die Kinder eine schmerzhafte Erfahrung. Oft spielen Schuldgefühle eine Rolle. Oder sie stehen zwischen den Eltern, ein Loyalitätskonflikt ist die Konsequenz. Dabei leiden die Kinder ganz unterschiedlich. Die gebürtige Garrelerin Sandra Strahler hilft Trennungskindern in sogenannten „T.u.Sch.-Gruppen“. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und hat beim Oldenburger Kinderschutzbund die pädagogische Leitung. Einmal pro Woche, rund drei Monate lang, treffen sich Sieben- bis Neunjährige und Zehn- bis Zwölfjährige, um sich auszutauschen.



Frau Strahler, viele Familien sind von Trennung und Scheidung betroffen. Man könnte meinen, es sei kein Tabuthema mehr und dennoch fühlen sich viele Kinder allein auf weiter Flur.

Kinder, die betroffen sind, fühlen sich oft ausgeschlossen. Sie haben das Gefühl, sie müssten ein Familiengeheimnis wahren, niemand dürfe erfahren, dass es zu Hause Streitigkeiten gibt. Darum reden die wenigsten darüber. Sie glauben, dass nur sie von der Trennung der Eltern betroffen sind und erleben das als einen Makel. Kinder wollen sich nicht unterscheiden, keinen Sonderstatus in ihrem sozialen Umfeld haben.