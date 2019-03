Erster verkaufsoffener Sonntag im Jahr

Am 31. März öffnen Einzelhändler in Garrel ihre Geschäfte / Einkaufsbummel von 13 bis 18 Uhr möglich

Bummeln nach Lust und Laune: Am 31. März findet in Garrel der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Einzelhändler und Gastronomen öffnen ihre Türen von 13 bis 18 Uhr. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel- Der Traum eines jeden Shopping-Liebhabers: am freien Sonntag ganz entspannt bummeln gehen. Von montags bis freitags ist die freie Zeit knapp bemessen, nicht enden wollende Termine machen angenehme Beschäftigungen wie ein entspanntes Einkaufserlebnis einen dicken Strich durch die Rechnung. Erst wenn am Sonntag alle Termine abgehakt sind, bleibt Zeit zum Einkaufen. In Garrel steht jetzt am 31. März der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres an. Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Türen.