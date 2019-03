KLJB dankt Krühsel für sein Engagement

Landjugend Nikolausdorf steckt schon in den Vorbereitungen für Pfingstball

Ehrung: Tom Wegmann (links) und David Harling (rechts) überreichen Matthias Krühsel zum Dank ein Trikot.Foto: © KLJB Nikolausdorf

Von Sandra Hoff



Nikolausdorf. Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) hat einen neuen Vize-Vorsitzenden. Henning Ostendorf ersetzt Matthias Krühsel, der zuvor sieben Jahre Vorsitzender und ein Jahr Vize-Vorsitzender war. Zunächst begrüßte aber KLJB-Chef David Harling 44 Mitglieder im Pfarrheim in Nikolausdorf zur Jahreshauptversammlung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.