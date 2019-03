Betrug: Garreler muss für fünf Jahre ins Gefängnis

Symbolbild: dpa

Von Franz-Josef Höffmann



Garrel/Oldenburg. Auszahlungsbelege fremder Firmen fälschen und das Geld einsacken: Mit dieser Masche hatte sich ein 61-Jähriger aus Garrel 22000 Euro ergaunert. Nun muss er nicht nur das Geld zurückzahlen, er ist auch gestern vom Oldenburger Landgericht wegen Betrugs und Urkundenfälschung zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Angeklagte ist der Polizei schon seit 30 Jahren bekannt, er hat 20 Vorstrafen. Bis Ende 2017 saß der Garreler in Haft. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.