Nienaber hält Verband 40-jährige Treue

Von Yvonne Högemann



Garrel. Zahlreiche Ehrungen und ein Vortrag von Hildegard Meyer standen auf dem Programm der gut besuchten Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Garrel, die jetzt im Gasthaus „Zum Auehof" stattfand. Weil Vorsitzender Bernhard Nienaber kürzlich verstorben war, begrüßte August Wendeln in seiner Funktion als Vize-Vorsitzender die Mitglieder. Der Posten des Vorsitzenden soll erst im kommenden Jahr wieder neu besetzt werden. Zwei neue Mitglieder zählt der Ortsverband seit vergangenem Jahr, mit Stichtag 17. März sind es nunmehr 591 Mitglieder.