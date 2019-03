Drittklässler ermitteln auf Schrottplatz

„Die ??? Kids“: Ulf Blanck hält Lesung in Garrel

„Die ??? Kids“: Autor Ulf Blanck gibt den Drittklässlern der Grundschule Garrel Autogramme.Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Der Schrottplatz brennt! Ausgerechnet vor der großen Jubiläumsfeier. Die „??? Kids" sind sich sicher: Das kann kein Zufall sein. Die Spuren führen Justus, Peter und Bob weit zurück in die Vergangenheit. Gespannt und mit offenem Mund sitzen die Kinder vor Ulf Blanck. Der Autor der Reihe „Die ??? Kids" nimmt die Drittklässler bei seinem Besuch in der Grundschule Garrel mit auf eine Detektivreise, bei der die Jungen und Mädchen aktiv helfen müssen, den Fall, der sich in Rocky Beach ereignete, zu lösen.