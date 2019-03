Garreler droht eine lange Haft

Symbolbild: dpa

Von Franz-Josef Höffmann



Garrel. Wegen Betruges und Urkundenfälschung in mehreren Fällen muss sich seit gestern ein Garreler vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, von Februar bis April vorigen Jahres in Garrel und weiteren Orten gefälschte Auszahlungsanforderungen bei verschiedenen Banken vorgelegt zu haben. Dabei soll er vorgetäuscht haben, der Kontoinhaber beziehungsweise der Verfügungsberechtigte zu sein. Ihm droht nun eine mehrjährige Haftstrafe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.