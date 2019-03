Arbeitsunfall: 23-Jähriger verstorben

Foto: nonstopnews

Garrel (mt). Der 23-Jährige, der bei einem Betriebsunfall am Dienstagabend in Garrel bewusstlos in einem Gülletank lag, ist am Donnerstag verstorben. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich hierbei um ein tragisches Unglück handelte. Wie berichtet, sollen Mitarbeiter den Mann leblos in einem Gülletank gefunden haben. Nach einer schwierigen Bergung reanimierten Rettungsdienst und Notarzt den Mann, ehe er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Kollegen.