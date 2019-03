Garrel: Mann bewusstlos in Gülletank

Foto: Nonstopnews

Garrel (sho). Tragischer Arbeitsunfall bei einem Lohnunternehmen in Garrel: Mitarbeiter sollen gestern Abend einen Mann leblos in einem Gülletank gefunden haben. Nach ersten Erkenntnissen alarmierten die Mitarbeiter sofort die Feuerwehr. Doch die Einsatzkräfte konnten dem Opfer nicht gleich zur Hilfe eilen, sie mussten sich zuvor vor den unsichtbaren Gasen schützen. Nach einer schwierigen Bergung reanimierten Rettungsdienst und Notarzt den Mann, ehe er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Kollegen. Noch ist die Unglücksursache unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

