Heimatverein erhöht seinen Mitgliedsbeitrag

Günter Buschenlange bleibt Vorsitzender

Keine Veränderung im Vorstand: Rolf Tapken (hintere Reihe, von links), Christina Lamping, Hans Gehlenborg, Bernd Hackstedt, Günter Buschenlange, Wolfgang Tönnies (vordere Reihe, von links), Maria Blömer, Ulrike Wübbelmann und Agnes Meyer. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Bislang zahlen die etwa 530 Mitglieder des Heimatvereins zehn Euro pro Jahr. Der Beitrag soll jetzt auf 20 Euro erhöht werden. Das wurde am Montagabend auf der Generalversammlung im Saal des Gasthauses „Zum Schäfer" beschlossen. Doch die Entscheidung wurde zuvor von den 50 anwesenden Mitgliedern heiß diskutiert. Hintergrund: Seit 18 Jahren, seit Einführung des Euros, wurde der Beitrag nicht erhöht.