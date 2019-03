Symbolfoto: dpa

Garrel (sho). Nachdem es zwischen Samstagnachmittag, und Dienstagmorgen vergangener Woche zu einem Einbruch in das Kolpingfreizeitzentrum an der Falkenberger Straße gekommen war (MT berichtete), setzt die Kolpingsfamilie alles daran, den oder die Täter zu erwischen. Darum setzt der Vorstand eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für sachdienliche Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3500 Euro.