Autofahrer betrunken und ohne Führerschein

Symbolfoto: dpa

Garrel (her). Weil ihm in Garrel ein silberner BMW in Schlangenlinien aufgefallen war, hat ein Zeuge am Samstagabend gegen 23.30 Uhr die Großleitstelle Oldenburg informiert. Daraufhin kontrollierten Polizisten den 32-jährigen Autofahrer, der auf der Böseler Straße unterwegs war.



Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille, der Böseler konnte auch keinen Führerschein vorzeigen. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.



Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mann in der Seitentür des Pkw griffbereit einen Teleskop-Schlagstock liegen hatte. Der Kauf eines solchen Gegenstandes sei zwar erlaubt, das Mitführen in der Öffentlichkeit ist allerdings eine Ordnungswidrigkeit. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.