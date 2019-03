Stromtrasse: Baustart soll 2022 sein

Neuer Plan für Stromtrasse: Gabor Gafke und Janina Schultze stellten sich den Fragen der Beverbrucher und Nikolausdorfer. Foto: hub

Beverbruch (hub). „Nach Fertigstellung der neuen Trasse für die 380 kV-Leitung wird es in Beverbruch keine andere Leitung mehr geben“, sagte Janina Schultze von der Tennet und erhielt dafür Beifall von den weit mehr als 100 Gästen, die zu der vom Bürgerverein Beverbruch organisierten Informationsveranstaltung in den Saal „Witte-König“ gekommen waren.



Der Verlauf der Trasse sei neu geplant worden, der Entwurf werde nun öffentlich gemacht. Für weitere Informationen würden Grundstückbesitzer, auf deren Flächen ein Mast errichtet oder das Kabel verlegt wird, in das Restaurant „Zum Elch" eingeladen. Am 20. März erteile die Tennet von 14 bis 19 Uhr detaillierte Auskunft. Zu der Veranstaltung sind auch Interessierte eingeladen.