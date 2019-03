Kinder- und Jugendchor feiert Zehnjähriges

Jubiläumsfeier: Vor zehn Jahren gründete Sigrid Buschenlange (hinten links) den Kinder- und Jugendchor in Garrel. Foto: Högemann

Von Yvonne Högemann



Garrel. Die menschliche Stimme ist das meist verbreitete Musikinstrument auf der Welt. Das weiß auch Musikpädagogin Sigrid Buschenlange, die vor zehn Jahren den Kinder- und Jugendchor in Garrel gründete.



Jahrelang leitete sie mit großem Erfolg an der katholischen Grundschule Garrel Singklassen und bedauerte, dass die Kinder nach dem Verlassen der Schule keine Möglichkeit zum Weitersingen hatten – die Idee für einen Kinder- und Jugendchor in Garrel war geboren. Im Jubiläumsjahr singen 27 Jungen und Mädchen im Kinder- und 19 im Jugendchor. Für Samstag, 11. Mai, ist daher ein Konzert geplant. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

